В Подмосковье мужчина ранил четырёх человек во время драки

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина ранил четырёх человек во время потасовки в подмосковном Домодедово, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону. По данным ведомства, 7 мая в дежурную часть поступило сообщение, что у одного из домов, расположенных на бульваре Строителей, происходит драка.

Прибывшими по указанному адресу сотрудниками полиции установлено, что между группой граждан на бытовой почве произошёл словесный конфликт, — сказал собеседник агентства.

Пострадавших в результате потасовки доставили в больницу, об их состоянии не сообщается. Сейчас сотрудники полиции разыскивают нападавшего.

Ранее в здании городской клинической больницы в городе Новомосковске Тульской области группа мужчин устроила погром. Они напали на охранника, сломали дверь в приёмном отделении и разбили телефон.