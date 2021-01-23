В Оренбурге полиция жестоко избивает людей на акции в поддержку Навального

https://static.news.ru/photo/d33652ee-5d74-11eb-b428-fa163e074e61_660.jpg Фото: Дмитрий Моргулис/ТАСС

Полиция в Оренбурге жестоко избивает людей, пришедших на несанкционированную акцию в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. По сообщению очевидцев событий, ОМОН в какой-то момент резко вошёл в толпу и начал бить митингующих.

ОМОН резко без повода вошёл в толпу. С дубинками по три-четыре человека набрасывались на молодых людей и били жестоко дубинками. Люди даже не сопротивлялись, а кто пытался помочь, их тоже избивали, — сообщает корреспондент «Эха Москвы».

В статье отмечается, что полиция в отношении протестующих действует чересчур жестоко. По словам автора материала, люди попросту не ожидали по отношению к себе такого грубого и резкого отношения.

Корреспондент издания отмечает, что работает в Оренбурге порядка десяти лет. По его словам, он никогда не видел, чтобы ОМОН избивал людей в городе.

Напомним, 23 января в Москве и других российских городах ожидаются акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Активисты штаба политика в соцсетях неоднократно призывали жителей страны выходить на митинги.

Навальный вернулся из Германии в Россию 17 января. Его самолёт в аэропорт Внуково приехали встречать активисты и журналисты, однако лайнер перенаправили в аэропорт Шереметьево. Сразу по прибытии он был задержан на паспортном контроле в аэропорту.

Ранее NEWS.ru писал, что в Екатеринбурге силовики начали вытеснять участников демонстраций в поддержку Алексея Навального из сквера у Театра драмы, где была запланирована несанкционированная протестная акция. В ответ на действия правоохранителей активисты начали забрасывать служителей правопорядка снегом, петардами и дымовыми шашками.