В Екатеринбурге начались столкновения протестующих с полицией

https://static.news.ru/photo/510c9eb4-5d73-11eb-9eea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из видео/varlamov_news/t.me

В Екатеринбурге силовики начали вытеснять участников демонстраций в поддержку Алексея Навального из сквера у Театра драмы, где была запланирована несанкционированная протестная акция. В ответ на действия правоохранителей активисты начали забрасывать служителей правопорядка снегом, петардами и дымовыми шашками.

Начали выталкивать протестующих спустя час после начала акции. Начались столкновения. Протестующие стали кидать снегом в полицейских, пытаться вытащить своих. Нескольких задержали, — сообщил корреспондент URA.RU.

Очевидцы сообщили о задержании по меньшей мере четырёх человек. Отмечается, что среди задержанных может быть художник Тимофей Радя.

Ранее руководитель штаба Навального в Екатеринбурге Алексей Гресько призвал участников демонстраций не вступать в прямые столкновения с полицией. В ГУ МВД по Свердловской области отказались сообщить информацию о количестве задержанных, отметив, что предоставят списки по окончании несанкционированного митинга.

Ранее NEWS.ru писал, что, согласно данным «ОВД-Инфо» на 13:30 по Москве, в 40 городах России задержали 369 участников протестных акций в поддержку Навального.