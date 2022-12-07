«В обход Европы»: эксперт назвал скрытые выгоды от сотрудничества с Ираном Эксперт Беляев заявил, что Иран поможет России выстроить экономические маршруты в обход Европы

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Договор о всеобъемлющем сотрудничестве между Россией и Ираном является следствием объединения экономических и политических сил, которые на текущей момент находятся на Востоке, заявил в разговоре с NEWS.ru кандидат экономических наук Михаил Беляев. Он пояснил, что Иран, несмотря на многолетнее существование под санкциями смог развиваться по ряду направлений и страна может дать доступ России к своим южным морям, которая, таким образом, сможет выстроить свои экономические маршруты в обход Европы. По словам спикера, такое развитие событий в том числе усилит влияние России в важном для нее Каспийском регионе.

Иран может дать доступ России к своим южным морям, что позволит экономическим маршрутам идти в обход Европы и иже с ними, да еще и усилит наше влияние в исключительно важном для России Каспийском регионе, — сказал он.

Беляев также пояснил, что Иран у Ирана хорошо развит аграрный и финансовый сектор, а также химическая промышленность и «в известной мере» автостроение. Собеседник подчеркнул, что некоторые иранские производители серьезно нацелены на крупные совместные проекты с российским автогигантом «АвтоВАЗ».

Так что областей для сотрудничества двух наших стран великое множество, — подытожил эксперт.

7 декабря посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что Москва и Тегеран в ближайшее время подпишут всеобъемлющий договор о сотрудничестве. О подписании соответствующего соглашения до конца этого года в октябре сообщал глава МИД Исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиан.

На текущий момент между Москвой и Тегераном действует соглашение об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между РФ и Ираном. Он был заключен в 2001 году на десятилетний срок, с пролонгацией каждые пять лет.

Ранее экс-глава МИД Польши и действующий депутат Европарламента Анна Фотыга заявила, что Россия предпринимает попытки укрепить экономические связи с Тегераном для обхода санкций. Политик призвала принять меры для предотвращения «уклонения России и Ирана» от ограничений Евросоюза.