В НАК сообщили о попытках вербовки молодёжи украинскими националистами

Украинские националисты предпринимают попытки вербовки сибирской молодёжи и склонения её к терактам на территории России, заявили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) РФ. Речь об этом шла на заседании комитета под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова, где рассматривались актуальные вопросы профилактики терроризма в Сибирском федеральном округе, информация об этом размещена на сайте ведомства.

В условиях проведения специальной военной операции на Украине и в Донбассе особого внимания требуют факты вовлечения в свои ряды членами украинских неонацистских группировок молодёжи и склонение её к совершению преступлений, в том числе с использованием самодельных взрывных устройств, — сказано в заявлении.

Как отмечается, с учётом складывающейся обстановки Комитетом уделяется особое внимание на повышение эффективности профилактической работы с теми лицами, которые восприимчивы к террористической пропаганде.

Ранее сотрудники ФСБ России задержали в Подмосковье сторонника украинской организации «Правый сектор» (признана в РФ экстремистской и террористической, деятельность запрещена). В спецслужбе уточнили, что задержанный прошёл курсы диверсионной подготовки НАТО, после чего участвовал в боевых действиях в Донбассе. У него изъяли холодное оружие и самодельные зажигательные устройства для проведения возможных диверсий.