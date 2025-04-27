В МВД России назвали способы распознать дипфейки В МВД рассказали, что дипфейк можно вычислить по мимике и речи

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Неестественная интонация, редкое моргание и странные просьбы могут указывать на то, что видео создано с помощью дипфейка, сообщили ТАСС в управлении по борьбе с противоправным использованием ИКТ МВД РФ. На такие признаки стоит обращать внимание, чтобы не стать жертвой мошенников.

В ведомстве советуют насторожиться, если речь звучит «роботизировано» или наблюдается плохая синхронизация губ с аудио, а также слишком редкие моргания глаз. Кроме того, отличительной чертой фейков является странное поведение и необычные просьбы, которые могут поступать через непривычные каналы связи.

В МВД напомнили, что чаще всего дипфейки используются для выманивания денег, когда злоумышленники взламывают аккаунт знакомого или используют образы знаменитостей для рекламы или мошеннических схем. Специалисты советуют при малейших подозрениях связываться с человеком через другие способы для проверки личности.

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов заявил, что угрозы по телефону или в интернете обычно являются признаком мошеннических схем. По его словам, родителям необходимо объяснить детям, что требования о передаче денег также должны вызывать подозрения.