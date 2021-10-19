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В МВД рассказали о ID-карте для иностранцев

08:22, 20 октября 2021
В МВД рассказали о ID-карте для иностранцев Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
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ID-карта для иностранцев будет содержать чип с персональными данными, в том числе биометрическими, а также информацию о статусе мигранта, выданной визе и сроке её действия. Как сообщает РИА Новости, об этом в ходе выступления на международном конгрессе по медицинскому и оздоровительному туризму сказал заместитель начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России Кирилл Адзинов. Он отметил, что введение подобных единых документов, удостоверяющих личность иностранца, подразумевается в сопровождаемом ведомством законопроекте.

Он будет содержать электронный носитель (чип) с персональными, в том числе биометрическими данными, информацию о действующем статусе, выданной визе и сроке её действия и т. д., — сказал Адзинов.

По его словам, наличие этого документа позволит упростить процесс получения государственных услуг и иных сервисов в России. Также будет значительно легче подтвердить легальность нахождения иностранца на территории России.

Ранее председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов рассказал, что основная причина депортации мигрантов из России — нарушения ими сроков пребывания на территории РФ. Иностранный гражданин может находиться на территории России в течение трёх месяцев, а потом — уезжать в страну, гражданином которой он является. Во избежание нарушений он может вернуться только через три месяца пребывания там. Отмечается, что трудовым мигрантам необходимо оформлять патенты. Если у него нет на это финансовых возможностей, он автоматически становится нарушителем.

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