https://static.news.ru/photo/d3f8d87e-c58f-11e9-bdd8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Friso Gentsch/dpa/Global Look Press

Московские специалисты не обнаружили у врачей, оказывавших помощь пострадавшим при ЧП в Нёноксе.

Обследование прошли более 110 человек — это врачи, специалисты, водители и пилоты, другие сотрудники системы здравоохранения региона. Превышения допустимых уровней радиоактивности не выявлено, — говорится в сообщении пресс-службы администрации Архангельской области.

Из-за сложностей с авиаперевозками специалисты Федерального медицинского биофизического центра имени А. И. Бурназяна ФМБА приняли решение доставить в Архангельск всё необходимое оборудование для проведения исследования.

Взрыв на полигоне под Северодвинском произошёл 8 августа. Российские власти в разные моменты времени предоставляли противоречивую информацию об инциденте, так, число погибших в официальных сообщениях изменилось с двух до пяти.

Как ранее писал News.ru, медики рассказали, что их не предупредили о том, что пострадавшие при взрыве в Архангельской области заражены радиацией.