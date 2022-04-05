В России сформирован пул из 193 самолётов, предназначенных для полётов за границу, заявил в ходе заседания комитета Госдумы по транспорту министр транспорта РФ Виталий Савельев, Он отметил, что большая часть из них — воздушные суда SSJ, остальные — иностранные машины, пишет РИА Новости.

Что мы делаем, чтобы летать за границу. У нас сейчас сформирован пул, 193 машины, из которых 148 SSJ. Остальные — это иностранные машины, которые <...> являются собственностью наших авиакомпаний, зарегистрированы в российском реестре изначально. Мы считаем, что на эти 193 машины мы можем рассчитывать, — сказал Савельев.

Президент России Владимир Путин ранее подпиcал указ «О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере транcпорта перед некоторыми иностранными кредиторами». Согласно документу, российские кoмпании смогут заплатить за лизинг и покупку самолётов иностранцам из недружественных стран в рублях на счета, открытые в банках Роcсии.

Ранее председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что Россия с 9 апреля снимет ограничения на регулярные и чартерные полёты в десятки стран, которые ранее были введены из-за распространения коронавируса. По его словам, уровень заболеваемости идёт на спад. Пришло время расширять направления, которые доступны российским авиакомпаниям.