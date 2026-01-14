В Минобороны сообщили о новой схеме прикрытия штурмовых групп в зоне СВО Российские военные начали применять в зоне СВО тактику «воздушного конвоя»

Российская армия начала применять в зоне проведения специальной военной операции новую тактику наступательных действий под названием «воздушный конвой», сообщают «Известия» со ссылкой на источник в Минобороны России. Она предполагает постоянное прикрытие штурмовых подразделений с воздуха связкой из двух беспилотных летательных аппаратов.

Пара состоит из дрона-разведчика и дрона-перехватчика. Разведывательный беспилотник обеспечивает своевременное обнаружение вражеских дронов. После к работе подключается перехватчик. По словам собеседников издания, новая тактика уже подтвердила свою эффективность в зоне СВО. Как отметил военный эксперт Юрий Лямин, поиск действенных способов прикрытия штурмовых групп в условиях активного применения беспилотников остается одной из ключевых задач.

Большое количество дронов действует с обеих сторон, что серьезно затрудняет ведение любых наступательных действий. Выдвигающиеся вперед штурмовые группы быстро обнаруживаются разведывательными беспилотниками, и по ним тут же начинают наносить удары дроны-камикадзе, подключается артиллерия. Без прикрытия с неба от этой угрозы крайне трудно провести эффективную операцию, — объяснил Лямин.

Ранее военный обозреватель KP.RU, полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с NEWS.ru заявил, что тактика просачивания российских диверсантов и штурмовиков сквозь слабые участки фронта ВСУ может дать ВС РФ оперативные или стратегические успехи. По его словам, для этого бойцы, проникшие в тыл противника, должны бить по его стратегически важным объектам.