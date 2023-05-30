В Минобороны рассказали об усилении ВМФ России Минобороны: до 36 кораблей, катеров и судов поступят в 2023 году в ВМФ РФ

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

До конца 2023 года Военно-морской флот (ВМФ) России ожидает поступления 30 кораблей, катеров и судов. Об этом сообщили в Министерстве обороны страны. Там также отметили, что с начала года российские моряки уже получили шесть кораблей и судов различных классов.

С начала года ВМФ получил 6 кораблей и судов различных классов. В плановом порядке ожидается еще порядка 30 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения до конца 2023 года, — говорится в сообщении ведомства по случаю подведения итогов в Главкомате ВМФ подготовки за зимний период.

Как сообщил в ходе заседания Военного совета ВМФ главнокомандующий адмирал Николай Евменов, за зиму все плановые задачи были выполнены, экипажи кораблей и подлодок подготовлены, проведено слаживание тактических групп кораблей.

Также на заседании обсуждались вопросы оперативной и боевой подготовки, деятельность береговых войск, выполнение гособоронзаказа. Кроме того, участники заседания уделили внимание состоянию воинской дисциплины и защите прав военнослужащих и членов их семей.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил Минобороны рассмотреть возможность строительства нового объекта навигационной системы Тихоокеанского флота на сахалинском мысе Анива. Для этого маяк Анива будет передан в собственность региона.