На Сахалине могут появиться системы навигации Тихоокеанского флота Путин дал поручения по строительству объекта навигации ТОФ на мысе Анива на Сахалине

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Президент России Владимир Путин поручил Минобороны рассмотреть возможность строительства нового объекта навигационной системы Тихоокеанского флота на сахалинском мысе Анива, сообщается на сайте Кремля. Для этого маяк Анива будет передан в собственность региона.

[Поручаю] Минобороны России рассмотреть возможность строительства нового объекта навигационной системы Тихоокеанского флота на мысе Анива (о. Сахалин) и передачи маяка Анива в собственность Сахалинской области, в том числе определить источник финансирования строительства, — указано в перечне поручений.

В апреле Тихоокеанский флот был поднят по тревоге в рамках внезапной проверки. Глава Министерства обороны Сергей Шойгу пояснил, что цель проверки состоит в наращивании способности ВС России отражать агрессию вероятного противника с морских направлений. Флот отразил массированные ракетно-авиационные удары условного противника и выполнил все виды стрельб.

Ранее сообщалось, что в российском флоте из подчинения военных округов планируется вывести четыре флота и Каспийскую флотилию. Их предполагается вернуть в прямое подчинение командованию ВМФ.