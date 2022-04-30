В МИД РФ заявили об игнорировании США запросов Москвы о биолабораториях

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Вашингтон продолжает игнорировать все запросы Москвы о предоставлении данных касаемо военно-биологической активности вне территории США, заявил в интервью ТАСС директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков. Он отметил, что эта деятельность несёт в себе значительные риски для безопасности российского государства.

По словам дипломата, расширение военно-биологической деятельности в течение долгого времени вызывало у Москвы вопросы в отношении выполнения американцами и их союзниками Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО).

С учётом трансграничного характера биологических угроз это создает значительные риски для безопасности как нашего государства, так и соседних регионов. Американцы, однако, упорно игнорируют наши запросы предоставить информацию о такой активности, — отметил Ермаков.

Как отметил собеседник агентства, Пентагон поставил «на поток» создание и модернизацию микробиологических объектов в ряде республик бывшего СССР, которые создавались под прикрытием оказания помощи в санитарно-эпидемиологической сфере.

Ввиду отсутствия верификационного механизма в рамках КБТО, разработку которого с 2001 года блокируют именно США, проконтролировать порядок и степень вовлечения таких объектов в закрытые исследовательские программы американского военного ведомства не представляется возможным, — продолжил он.

Так же обстановка усложняется тем, что Вашингтон ведёт такого рода деятельность на постсоветском пространстве не напрямую, а использует аффилированные компании.

Лаборатории, в том числе на территории Украины, формально являются национальными объектами, а не принадлежат США. Другой вопрос — кем, как, в каких целях, по каким программам и насколько транспарентно там проводятся научно-изыскательные работы, — отметил он.

Ранее Ермаков сообщил, что Россия пригласит ряд американских официальных лиц, в том числе заместителя госсекретаря США Викторию Нуланд, на заседание парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине. О​н добавил, что приглашение американских официальных лиц и представителей компаний, «имеющих отношение к военно-биологической деятельности» на Украине, готовится к отправке.