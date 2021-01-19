В МИД РФ назвали глупостью планы Литвы внести Киркорова в чёрный список

https://static.news.ru/photo/369524b6-5a67-11eb-aa57-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В министерстве иностранных дел России сожалеют, что власти Литвы используют культурных деятелей и отношения с ними для антироссийской пропаганды, а причины, по которым российского певца Филиппа Киркорова предложили внести в перечень персон нон грата, нелепы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Действительно, официальный Вильнюс вновь пытается строить козни в отношении российских артистов, выступления которых с нетерпением ждут многие жители Литвы... На этот раз литовский МИД запустил процедуру внесения в чёрный список Киркорова и других известных российских исполнителей. <...> Абсурдность, а по сути, откровенная глупость подобных обвинений не нуждается в дополнительных комментариях. Сожалеем, что культура используется нечистоплотными литовскими политиками для искоренения доброго отношения к нашей стране, — цитирует Захарову РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что Власти Литвы намерены запретить российским певцам Филиппу Киркорову и Михаилу Шуфутинскому въезд на территорию республики. Об этом заявил глава МИД страны Габриэлюс Ландсбергис. По его мнению, концерты этих исполнителей являются инструментом «мягкой российской политической пропаганды».

Также литовский министр отмечал, что оба российский артиста неоднократно посещали Крым и тем самым открыто отрицали территориальную целостность и суверенитет Украины.