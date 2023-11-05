В КС оценили возможность железного занавеса со стороны России Председатель КС: новый железный занавес со стороны России не нужен и невозможен

Фото: kremlin.ru

Валерий Зорькин

Выстраивание нового железного занавеса со стороны России невозможно и не нужно, подобные крайности вредны для развития страны, заявил председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин в рамках Международной выставки-форума «Россия». По его словам, которые приводит ТАСС, политический радикализм опасен для государства и может поставить его на грань катастрофы.

Очевидно, это (железный занавес. — NEWS.ru) не нужно, да это и не удастся сделать, вообще говоря. Не нужно метаться между крайностями, с одной стороны — это сплошное замыкание, а с другой стороны — это абсолютно открытое пространство, — отметил он.

Зорькин считает, что страна «непомерной ценой» заплатила за некоторые очень нужные приобретения в сфере свободы и правопорядка. Поэтому не нужно попадать в ловушку «смертельного маятника», мечась то вправо, то влево. Важно сохранять правовую стабильность и работать над консолидацией государства, считает председатель КС.

Ранее МИД РФ обвинило Европу в попытках возвести новый железный занавес в ответ на решение ЕС ввести запрет на ввоз ряда товаров из России. В ведомстве напомнили, что подобные решения, направленные на нанесение ущерба простым россиянам, принимаются уже не впервые. Так, ранее Евросоюз запретил прямое авиасообщение и ужесточил визовую практику. Новые же санкции находятся за гранью абсурда, добавили в МИД.