В Крыму раскрыли фобию Киева Депутат Шеремет: железная дорога в Крым через новые регионы стала фобией Киева

Фото: Павел Львов/РИА Новости

Строительство новой железной дороги в Крым через недавно присоединившиеся к России регионы является настоящей фобией для украинских властей, заявил РИА Новости депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет. Он также выразил уверенность, что Киев боится любых успехов Москвы.

Для киевского режима любые успехи России, в том числе такие, как строительство новой железной дороги в Крым, — это фобия и мания, — заявил Шеремет.

Таким образом депутат отреагировал на высказывание главы Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, назвавшего восстановление железнодорожного сообщения новых регионов России серьезной проблемой для Киева. Он пригрозил ударом по данному объекту. По мнению Шеремета, угрозы Буданова имеют террористический характер.

Ранее Буданов заявил, что украинские войска могли бы поразить железную дорогу, которую Россия уже больше года строит вдоль Азовского моря. По словам главы ГУР, для этого они бы задействовали опыт с Крымским мостом.

Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что из-за ударов российской армии по энергообъектам ВСУ теряют возможность перебрасывать войска. Он напомнил, что Киев использует для транспортировки поезда на электрической тяге.