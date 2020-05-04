В Кремле предупредили, что резкой отмены режима ограничений не будет

https://static.news.ru/photo/28efb136-8dfe-11ea-bf49-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ограничения, которые были введены в России, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции, нельзя отменить одномоментно. Некоторые из них останутся и после снятия режима самоизоляции, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, снятие ограничительных мер будет поэтапным. Однако конкретный сценарий будет зависеть от показателей динамики роста инфицированных по итогам майских праздников.

Рекомендации по выходу из режима самоизоляции будут представлены главе государства на совещании 6 мая, уточнил он.

В России по состоянию на 4 мая официально зарегистрировано около 145,3 тысячи случаев инфицирования, более 18 тысяч человек исцелились, около 1,4 тысячи скончались.

В мире уже более 3,5 млн заражений, свыше 1,1 млн выписанных из больниц и более 247 тысяч летальных исходов.

Ранее NEWS.ru писал, что Песков анонсировал совещание при президенте по ситуации с коронавирусом в стране. Незадолго до этого глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на данный момент есть надежда, что ограничительные меры будут сняты.