В Кремле отрицают принятие решений о сокращении вооружённых сил

https://static.news.ru/photo/82d38cbe-12d2-11eb-9810-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Никаких решений по оптимизации бюджета, включающих сокращение должностей в вооружённых силах, не принималось, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, видят ли в Кремле необходимость в реформе армии, Песков допустил, что экспертное обсуждение данного вопроса «вполне может вестись».

Но в стадии принятия решений таких вопросов нет, — отметил он.

Как писал NEWS.ru, в Минобороны заявили, что предложение Министерства финансов РФ о сокращении численности вооружённых сил страны является неприемлемым.

Ранее стало известно, что Минфин направил в Совбез проект реформы вооружённых сил с предложениями по оптимизации расходов. Одной из предлагаемых мер называется сокращение штатной численности военнослужащих на 10%, что соответствует ликвидации около 100 тысяч должностей. Сокращение предлагается провести, используя свободные вакансии. Также для части военнослужащих предусмотрен перевод на гражданскую службу. Речь идёт о тех, кто не связан с выполнением боевых задач: медиках, преподавателях, кадровиках, финансистах, юристах и тыловиках.

Кроме того, две инициативы Минфина касаются военных пенсий. Во-первых, предлагается исключить из законодательства норму о ежегодном увеличении военной пенсии на 2% сверх уровня инфляции. Во-вторых, предлагается увеличить срок выслуги, необходимый для начисления пенсии, до 25 лет. Причём из этого периода хотят исключить годы обучения в военном вузе.