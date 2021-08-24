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В одном из регионов России объявили режим «чёрного неба»

15:05, 25 августа 2021
В одном из регионов России объявили режим «чёрного неба» Фото: admkrsk.ru
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В Красноярске синоптики прогнозируют в скором времени ухудшение состояния воздуха из-за безветренной погоды. До 27 августа объявлен режим неблагоприятных метеоусловий — так называемого чёрного неба. Об этом сообщил региональный Росприроднадзор.

Такой режим вводится при возникновении метеорологических условий, в которых затрудняется рассеивание вредных примесей в атмосфере. В Красноярске в ближайшие дни температура воздуха будет держаться на отметке плюс 25–26 градусов.

При безветренной погоде в воздухе могут скопиться вредные примеси. Объявлена первая степень опасности. В предыдущий раз режим «чёрного неба» вводился в Красноярске с 7 августа в связи с задымлённостью от якутских пожаров.

Ранее сообщалось, что советник красноярского губернатора Александра Усса Андрей Агафонов назвал жителей края «плаксивым сбродом» и «кучей дерьма». Так он отреагировал на их критику фигуриста Алексея Ягудина, который не увидел в городе смога от лесных пожаров. Оскорбительный пост Агафонов выложил на своей странице в Facebook и затем удалил.

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