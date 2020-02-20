В Нижневартовске в рамках Третьего международного молодёжного научно-практического форума «Нефтяная столица» был запущен обратный отсчёт до «нефтяного» рубежа — дня, когда в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре добудут 12-миллиардную тонну нефти. Всего в основном нефтегазоносном регионе страны добывают 42% российской нефти и около 5% — мировой. Там же находится крупнейшее в России и 7-е по размеру в мире нефтяное месторождение Самотлор, которое было открыто в 1965 году.
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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