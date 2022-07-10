В Госдуму внесут проект об индексации пенсии работающим пенсионерам Депутаты «Справедливой России» внесут в ГД проект об индексации пенсии работающим пенсионерам

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Законопроекты о снижении возраста выхода на пенсию и об индексации пенсии работающим пенсионерам внесут в Госдуму представители партии «Справедливая Россия — За правду». Об этом рассказал глава партии Сергей Миронов. Его слова приводит РИА Новости. Ранее подобные инициативы партийцев были отклонены.

Мы вернемся к тем инициативам, которые были отклонены — это и обязательное возвращение пенсионного возраста, индексация пенсий рабочим пенсионерам, — сказал Миронов.

Ранее глава эсэров уже обращался с предложением вернуть возраст выхода на пенсию для женщин — 55 лет и для мужчин — 60 лет. Также в июле 2020 года в силу вступили инициированные «Справедливой Россией» поправки, по которым индексация пенсий должна проводиться не менее одного раза в год.

Что касается законопроекта об индексации пенсий работающим пенсионерам, то он был отклонён комитетом Госдумы по социальной политике в феврале 2021 года.

Закон об отмене индексации страховых пенсий работающим пенсионерам действует в России с январе 2016 года.

Ранее стало известно, что Госдума может собраться на внеочередное пленарное заседание 15 июля. Окончательное решение о проведении примут на Совете ГД, который соберется 11 июля. Его поручил созвать спикер Вячеслав Володин. Необходимость провести внеочередное заседание появилась в связи с накоплением вопросов, которые требуют неотложного решения властей. Депутаты также рассмотрят инициативы, исходящие от правительства РФ.