В Госдуму внесли законопроект о регламентации полётов сверхлёгкой авиации

https://static.news.ru/photo/2fd28c2a-aa6a-11ea-8a2e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rafael Ben-Ari/Global Look Press

В Госдуму внесён на рассмотрение законопроект, по которому могут быть узаконены и регламентированы полёты лёгких и сверхлёгких воздушных судов гражданского назначения.

Законопроект направлен на создание условий для государственного регулирования деятельности авиации общего назначения в интересах не только отдельных граждан, но и в интересах общества и государства, — цитирует РИА Новости пояснительную записку к законопроекту.

Если закон примут, минимальный вклад в экономику России от использования этих воздушных судов на начальном этапе составит не менее 500 млн рублей в год. Авторы законопроекта считают, что в последние годы в стране широко распространилась практика полётов пассажиров на лёгких и сверхлёгких самолётах при отсутствии сертификата эксплуатанта и лицензии.

Как писал NEWS.ru, минтранс РФ намерен в 2021 году радикально смягчить требования к владельцам лёгких и сверхлёгких воздушных судов. Об этом сообщается в дорожной карте, подготовленной ведомством. К лёгкой авиации относятся самолёты максимальной взлётной массой не более 5,7 тонны, а сверхлёгкими считаются суда массой не более 495 килограммов. В этот класс также входят планеры и парапланы. Минтранс предлагает отменить обязательную сертификацию таких самолётов, а сверхлёгкие суда исключить из законодательства о транспортной безопасности. Ведомство также хочет ввести уведомительный порядок начала ведения предпринимательской деятельности для компаний, осуществляющих коммерческие перевозки на лёгких судах и управляющих аэродромами, предназначенными для приёма судов вместимостью менее 20 человек.