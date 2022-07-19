В Госдуме затруднились назвать точную дату блокировки YouTube Депутат ГД Ткачёв: в Думе не обсуждают сроки блокировки видеохостинга YouTube

Фото: pixabay.com

Говорить о блокировке вдеохостинга YouTube на территори РФ можно, но речи о точных датах нет. Об этом заявил РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, представитель фракции «Новые люди» Антон Ткачёв.

С учетом нестабильного поведения западных компаний и компаний недружественных стран можно говорить о возможной блокировке YouTube на территории России... Но сейчас делать поспешные выводы и говорить о точных датах блокировки не стоит, — сказал депутат.

Он также добавил, что в Госдуме не ведётся обсуждений по теме блокировки видеохостинга на территории РФ. Также остутствует по данному вопросу и официальная позиция Роскомнадзора.

Ранее член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Ашманов предположил, что видеохостинг YouTube может быть заблокирован в России к осени, когда будет выстроена нормальная работа аналогичных российских сервисов. По его словам, полноценной альтернативой YouTube должны стать платформа Rutube и видеосервисы соцсети «ВКонтакте».