В СПЧ рассказали, когда могут заблокировать YouTube в России Член СПЧ Ашманов: YouTube могут заблокировать в России к осени

Фото: shutterstock

Видеохостинг YouTube может быть заблокирован в России к осени, когда будет выстроена нормальная работа аналогичных российских сервисов, предположил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Ашманов на круглом столе в Общественной палате по теме угроз для несовершеннолетних пользователей интернета. По его словам, которые приводит ТАСС, полноценной альтернативой YouTube должны стать платформа Rutube и видеосервисы соцсети «ВКонтакте».

Я думаю, это кончится к осени, когда и Rutube нормально заработает, [и] видео «ВКонтакте» станет более или менее самостоятельным хостингом, — заявил Ашманов.

Ранее стало известно, что YouTube удалил более 70 тысяч видео и заблокировал девять тысяч каналов, авторы которых рассказывали о событиях на Украине. Основной причиной ограничений стало нарушение требований к контенту.

Роскомнадзор ранее потребовал от компании Google незамедлительно снять ограничения с каналов российских региональных филиалов ВГТРК на YouTube. В ведомстве подчеркнули, что считают недопустимой блокировку российских государственных СМИ, таких как ГТРК «Ставрополье», «Краснодар», «Башкортостан», «Новосибирск», «Кузбасс» и «Вайнах» Чеченской Республики.