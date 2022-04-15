Роскомнадзор потребовал от Google срочно восстановить YouTube-каналы ВГТРК

Роскомнадзор потребовал от компании Google незамедлительно снять ограничения с каналов российских региональных филиалов ВГТРК на видеохостинге YouTube. В ведомстве подчеркнули, что считают недопустимой блокировку каналов российских государственных СМИ. Речь идёт про каналы ГТРК «Ставрополье», «Краснодар», «Башкортостан», «Новосибирск», «Кузбасс» и «Вайнах» Чеченской Республики, сообщил Роскомнадзор в своём Telegram-канале.

Роскомнадзор потребовал от Google LLC незамедлительно восстановить доступ к YouTube-каналам филиалов ВГТРК, принадлежащих российским государственным региональным СМИ, — сказано в опубликованном сообщении.

В ведомстве также потребовали пояснить причины введения ограничительных мер. Отмечается, что с апреля 2020 года было выявлено более 60 случаев введения ограничительных мер в отношении российских каналов на YouTube.

Генеральный директор российского подразделения Gett Анатолий Сморгонский ранее заявил о запуске российского аналога магазина приложений Google Play для устройств на платформе Android с названием RuMarket. В Пресс-службе предпринимателя сообщили, что проект может заменить западные приложения на российском рынке. В настоящее время речь идёт о демоверсии.