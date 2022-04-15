В России запустили аналог Google Play

Генеральный директор российского подразделения Gett Анатолий Сморгонский заявил о запуске российского аналога магазина приложений Google Play для устройств на платформе Android с названием RuMarket. В Пресс-службе предпринимателя сообщили, что проект может заменить западные приложения на российском рынке. В настоящее время речь идёт о демоверсии, пишет «Коммерсант».

Магазин приложений может стать альтернативой в условиях, когда некоторые приложения исчезли из Google Play или их обновления недоступны, — сообщила пресс-служба Сморгонского.

Представители бизнесмена при этом не уточнили, станет ли RuMarket встроенным приложением Android. Отмечается, что инвестиции в проект составят около 100 млн рублей до полной окупаемости RuMarket, не включая бюджет на маркетинговое продвижение проекта.

Пресс-служба Минпромторга РФ ранее заявила, что ряд крупных международных перевозчиков, преимущественно из недружественных государств, продолжают отказываться от поставок российской продукции. По словам представителей ведомства, в настоящее время организована работа по мониторингу и содействию в решении проблемных ситуаций. Отмечается, что с трудностями столкнулись все отрасли российской промышленности.