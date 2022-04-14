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Экономика

Минпромторг: иностранные компании саботируют поставки российской продукции

06:31, 15 апреля 2022
Минпромторг: иностранные компании саботируют поставки российской продукции Фото: Aleksandr Schemlyaev/Russian Look/Global Look Press
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Пресс-служба Минпромторга РФ заявила, что ряд крупных международных перевозчиков, преимущественно из недружественных государств, продолжают отказываться от поставок российской продукции. По словам представителей ведомства, в настоящее время организована работа по мониторингу и содействию в решении проблемных ситуаций. Отмечается, что с трудностями столкнулись все отрасли российской промышленности, сообщает РИА Новости.

Фиксируются определённые сложности, обусловленные отказом от сотрудничества со стороны ряда крупных международных перевозчиков, в первую очередь, из недружественных государств, — рассказали в пресс-службе Минпромторга.

На этом фоне министерство запустило круглосуточную горячую линию, на которую российские компании могут сообщить о возникающих сложностях с логистикой.

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов ранее рассказал, что цена нефти в ближайшее время может колебаться в коридоре $80–150 за баррель. Он добавил, что задача ведомства не в том, чтобы делать прогнозы по ценам на нефть, а в обеспечении функционирования нефтяной отрасли. Глава Минэнерго отметил, что Москва готова продавать нефть «дружественным странам» в любом диапазоне цен.

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