Министр энергетики РФ Николай Шульгинов рассказал «Известиям», что цена нефти в ближайшее время может колебаться в коридоре $80–150 за баррель. Он добавил, что задача ведомства не в том, чтобы делать прогнозы по ценам на нефть, а в обеспечении функционирования нефтяной отрасли. Глава Минэнерго отметил, что Москва готова продавать нефть «дружественным странам» в любом диапазоне цен.

Стоимость нефти в пределах $80–150 за баррель, в принципе, возможна, — отметил Шульгинов.

По его словам, заявления иностранных инвесторов о том, что они выйдут из участия в проектах с российскими нефтяными компаниями, ограничиваются лишь будущими инвестпроектами. Задача министерства, по словам чиновника, отслеживать эту ситуацию, контролировать сохранение рабочих мест на предприятиях.

Российский рубль укрепляется несмотря на введённые против Москвы санкции со стороны Запада, сообщает издание Global Times. Отмечается, что основная причина этого в том, что Россия продолжает продавать нефть и газ другим странам. Журналисты при этом уточняют, что прогнозы президента США Джо Байдена о том, что рубль «превратится в руины», не сбылись. Несмотря на попытки Запада ослабить экономику России, большинство стран в мире отвергло санкции против Москвы, так как это противоречит их материальным интересам.