В Госдуме прокомментировали возможность переноса майских праздников

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Российская экономика сожжет пострадать от переноса майских праздников на более поздний срок из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа. С таким заявлением в разговоре с журналистами выступил глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

По его словам, перенос праздников чреват дополнительной нагрузкой на бизнес и экономику. Соответствующая ситуация повлечёт за собой рост безработицы и снижение покупательной способности. Нилов отметил, что в России должны выбрать, чего хотят в стране: праздновать или «выкарабкиваться» из тяжёлой ситуации. Глава комитета Госдумы заявил, что не является сторонником второго варианта.

С Ниловым по данному вопросу согласилась член комитета Ольга Павлова. Она сказала, что майские праздники переносить не стоит, так как эти дни – не просто выходные.

- Это государственные праздники, приуроченные к памятным датам. За каждым из них стоит история, и просто так их перенести или отменить нельзя. Кроме того, перенос праздничных дней на более поздний срок может еще сильнее ударить по экономике страны, - цитирует Павлову РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что в условиях распространения коронавируса россиянам лучше провести майские праздники дома.

По её словам, сейчас граждане именно «должны» остаться дома.