В Госдуме предложили выдавать в России «золотые паспорта» Депутат Госдумы Кравченко выступил за введение «золотых паспортов» в России

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В России стоит ввести систему выдачи гражданства за инвестиции в экономику по аналогии с «золотыми паспортами». Такое мнение в беседе с URA.RU выразил депутат Госдумы от «Единой России» Денис Кравченко. По его словам, такое решение может привлечь в страну иностранных инвесторов. Тем более, указал парламентарий, Россия предлагает самые привлекательные условия для зарубежного бизнеса.

Идея с «золотыми паспортами» активно применяется на Западе и, как мне кажется, об этом точно можно поразмышлять и подумать в нашей стране. Я уверен, что мы можем быть в этом вопросе довольно конкурентоспособны, — сказал он.

Экономическое, или инвестиционное, гражданство — это упрощённый способ получить паспорт другой страны. Для этого достаточно инвестировать в экономику конкретного государства, но к кандидату предъявляется и ряд других требований. В основном он должен быть старше 18 лет, не иметь судимостей, а ещё обязан подтвердить легальность денег, которые хочет вложить.

В конце марта Еврокомиссия рекомендовала странам — членам Евросоюза рассмотреть возможность отзыва паспортов, которые граждане РФ и Белоруссии, попавшие в санкционный список, получили за инвестиции в экономику.