В Госдуме предлагают освободить от налогов некоторые виды бизнеса

https://static.news.ru/photo/7a09c946-0c6e-11eb-adc9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Государственной думе предлагают поддержать в стране развитие социального предпринимательства — организаций на стыке бизнес-компании и благотворительного фонда. Как заявил в беседе с NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов, на «благотворительные» суммы из средств социальных предприятий не должен начисляться налог. Кроме того, от бремени следует избавить и те средства, которые идут на развитие образования. Некоторые направления деятельности таких организаций должны быть вовсе освобождены от фискальной нагрузки.

Надо посмотреть какие-то сферы, наиболее важные для общества. По уходу за инвалидами и за пожилыми людьми — возможно, их вообще надо освободить от налогов, этот бизнес. То же самое с детскими садами — тоже социальное предпринимательство. Частные детские садики решают социальную проблему — нехватки детских садов, их тоже можно освободить от налогов. Надо посмотреть по-другому на саму налоговую систему и на социальное предпринимательство. Надо понять, что это не бизнес в чистом виде. Это не только извлечение прибыли, но и решение социальных проблем, — пояснил Емельянов.

Налоговая система России должна ставить целью не сбор денег с предпринимателей, а стимулирование полезных видов деятельности, заключил Емельянов.

Понятие социального предпринимательства официально закрепили в российском законе летом 2019 года.

Согласно документу, социальным предприятие может считаться при соблюдении одного из условий. Например, если компания обеспечивает занятость отдельных категорий граждан — инвалидов, многодетных родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, пенсионеров и предпенсионеров. При этом доля таких работников составляет не менее 50%, а фонд оплаты их труда — не менее 25%.

Также организация будет считаться социальной, если обеспечит доступ производимых товаров или услуг к рынкам сбыта или будет делать товары или оказывать услуги социально незащищённым гражданам (их доля должна составлять не менее половины).

Социальной признают организацию в случае, если она работает в сфере дополнительного образования, реабилитации и ухода на дому, организации отдыха детей, инвалидов и пенсионеров, обучения волонтёров.

В апреле стало известно, что социальные предприятия впервые включат в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

Стоит отметить, что развитие такого рода бизнеса включено в национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Ранее NEWS.ru писал, что правительство России распространит на самозанятых все меры государственной поддержки, которые в данное время предусмотрены для малого и среднего бизнеса в рамках соответствующей госпрограммы.