В Гидрометцентре предупредили об усилении жары в Москве
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
01:17, 11 июля 2021
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
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В начале следующей недели жара в Москве усилится до 35 градусов и будет сопровождаться высоким уровнем опасного солнечного излучения. Об этом в интервью ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Температура будет достигать 34 и даже 35 градусов. Неделя будет по-настоящему жаркая, опасно жаркая, — сказал Вильфанд.
По прогнозам метеоролога, усиление жары будет наблюдаться вплоть до вторника-среды, температура будет выше, чем на курортах Краснодарского края, где ожидается не более 28–30 градусов тепла.
При этом велика вероятность, что аномально жаркая погода сохранится до конца недели. Индекс ультрафиолетового излучения в Московском регионе будет достигать 5–5,5 единицы. Безопасным считается уровень, не превышающий 2 единицы.
Ранее синоптики озвучили сроки окончания аномальной жары в Москве.