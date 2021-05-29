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В Гидрометцентре объявили о начале сезона белых ночей в Петербурге

05:30, 30 мая 2021
Фото: Фото voenflot.ru

В Санкт-Петербурге в последние дни мая начался сезон белых ночей. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам Вильфанда, в городе антициклон приведёт к тому, что установятся ясные дни и лунные ночи.

Лучше даже говорить не «лунные ночи», там уже белые ночи начинаются... Около полуночи там ещё серовато и различаешь объекты. Чем ближе к дню летнего солнцестояния, тем явственнее будут белые ночи, — уточнил метеоролог.

Ранее Вильфанд рассказал, когда в Москву придёт настоящее лето.

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