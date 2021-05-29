В Гидрометцентре объявили о начале сезона белых ночей в Петербурге

В Санкт-Петербурге в последние дни мая начался сезон белых ночей. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По словам Вильфанда, в городе антициклон приведёт к тому, что установятся ясные дни и лунные ночи.
Лучше даже говорить не «лунные ночи», там уже белые ночи начинаются... Около полуночи там ещё серовато и различаешь объекты. Чем ближе к дню летнего солнцестояния, тем явственнее будут белые ночи, — уточнил метеоролог.
Ранее Вильфанд рассказал, когда в Москву придёт настоящее лето.