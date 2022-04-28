В ГД внесли проект об упрощенной выдаче ВНЖ IT-специалистам из-за рубежа Правительство РФ внесло в ГД проект об упрощенной выдаче ВНЖ IT-специалистами из-за рубежа

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Законопроект о праве получения вида на жительство в России в упрощённом порядке для IT-специалистов и членов их семей внесло в Госдуму правительство РФ. Предполагается, что ВНЖ можно будет получить, минуя получение разрешения на временное проживание. Проект доступен в электронной базе Госдумы.

В пояснительных материалах к проекту говорится, что для отдельных категорий иностранцев закон предусматривает возможность получения ВНЖ по упрощённой схеме, минуя получение разрешения на временное проживание. При этом подобной возможности лишены иностранные граждане — работники зарубежных юридических лиц, занимающиеся монтажными работами, сервисным и гаратнтийным обслуживанием. а также послегарантийным ремонтом технического оборудования, доставленного в Россию.

Преференции предлагается распространить на специалистов в области информационных технологий (IT), которых приглашают в Россию для работы в акредитованных организациях, а также на членов их семей.

Ранее Банк России предложил распространить ряд мер поддержки для IT-специалистов на сотрудников банков, работающих в профильных подразделениях. Указ по ускоренному развитию IT-отрасли в России президент Владимир Путин подписал 2 марта. Тогда же премьер-министр правительства Михаил Мишустин объявил о новых льготах для российских IT-компаний. В частности, они на три года освобождены от уплаты налогов на прибыль и проверок. Также им предложат кредиты по сниженной ставке — не более 3%. Сотрудники этих компаний смогут оформить для себя льготную ипотеку и получат отсрочки от призыва в армию.