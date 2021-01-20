В ГД предложили увеличить срок действия скидки на штрафы за нарушение ПДД

https://static.news.ru/photo/874bbbc6-5b9e-11eb-a6ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Период, в который автовладелец может получить скидку на оплату штрафа за нарушение правил дорожного движения, необходимо увеличить с 20 до 40 дней, считает депутат Госдумы Иван Сухарев. Соответствующее обращение направлено на имя начальника ГУОБДД МВД России Михаила Черникова.

Сухарев отмечает, что возможность получить скидку на оплату штрафа полезна водителям, которые могут сэкономить свои средства, и в то же время повышает собираемость штрафов. Однако в тяжёлой экономической ситуации, спровоцированной пандемией коронавируса, у автовладельцев не всегда есть возможность оплатить штраф в течение 20 дней. Депутат добавил, что в действующий сейчас срок действия скидки входит и время, необходимое на доставку гражданину копии постановления по почте, передаёт RT.

Прошу вас рассмотреть целесообразность внесения изменений в ч. 1.3 ст. 32.2 КоАП Российской Федерации в части увеличения срока, в который гражданин может произвести оплату административного штрафа за нарушение правил дорожного движения в размере половины суммы наложенного штрафа, с 20 до 40 дней с даты вынесения постановления, — говорится в заявлении Сухарева.

Как писал NEWS.ru, Минюст РФ намерен дополнить новый КоАП нормой, согласно которой водители будут лишаться прав до полутора лет за три грубых нарушения ПДД в течение года. К таким нарушениям будут относиться выезд на встречную полосу, проезд на красный свет, а также превышение скорости на 60 км/ч.