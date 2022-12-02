ТАСС: в Донецке за военные преступления судят десятки военнослужащих ВСУ

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

В Донецке завершили расследование дел о военных преступлениях в отношении 70 военнослужащих ВСУ и батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), пишет ТАСС со ссылкой на анонимный источник в правоохранительных органах. По данным собеседника агентства, судить их будут на территории города.

В настоящий момент завершено расследование в отношении порядка 70 человек, совершивших военные преступления против мирного населения. Среди обвиняемых военнослужащие 36-й бригады морской пехоты и других соединений ВСУ, а также «Азова». По имеющимся данным, пока их планируют судить на территории Донецка, — заявил он.

Ранее в Министерстве госбезопасности ДНР сообщили, что украинская сторона забросила на территорию республики группу диверсантов, состоящую из членов батальона «Азов». По информации ведомства, схрон с оружием для них находился в Мариуполе. Сообщалось, что власти работают над задержанием участников диверсионной группы.