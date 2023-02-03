В ДНР назвали решающий шаг в освобождении Артемовска

Фото: Министерство обороны РФ

Боевая работа артиллерии в ЛНР и ДНР

Полное перекрытие трассы из Часова Яра в Артемовск станет главной задачей на ближайшие дни для российских войск, передает РИА Новости советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский. Советник подчеркнул, что сейчас трасса находится под постоянным огневым контролем российских сил.

Как только трасса будет перерезана, Артемовск и вся группировка украинских войск в городе попадет в оперативное окружение. Это станет решающим, но не финальным шагом в освобождении города: мы закроем противнику возможность маневрирования резервами и подвозом боеприпасов. У него останется возможность доставлять необходимое только по грунтовым дорогам вдоль лесополос, — заявили в ДНР.

1 февраля пресс-служба «Конкорд» опубликовала в Telegram-канале заявление Пригожина о взятии штурмовыми подразделениями ЧВК «Вагнер» под контроль села Сакко и Ванцетти в ДНР.

Ранее бойцы ЧВК «Вагнер» рассказали о взятии под контроль села Клещеевка под Артемовском, которое украинские войска превратили в укрепрайон. Занятие преобладающей высоты в ДНР помогало противнику удерживать населенный пункт. Бойцы ЧВК назвали ожесточенным сопротивление на этой местности, отметив, что выбить украинские войска получилось благодаря военной хитрости.