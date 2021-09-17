В Челябинской области нашли на участке нашли потрет Путина

В Челябинской области со стены в помещении избирательного участка №2272 сняли портрет президента Владимира Путина после того, как наблюдатель от партии «Яблоко» решил его сфотографировать, сообщает Znak.com. Как сообщается, жалобу не писали, так как не обнаружил никакой партийной символики на фотографии.

Как уточняется , портрет Путина со спортсменами висит в здании физкультурно-оздоровительного комплекса «Айсберг» Снежинска, который в период выборов стал избирательным участком.

Ранее сообщалось, что иностранные наблюдатели не зафиксировали нарушений на выборах в Госдуму на данный момент.

На выборах в Госдуму по одномандатному избирательному округу были получены 1 267 594 голоса. Также на довыборах в Мосгордуму по двум округам были получены 48 940 голосов, а на довыборы в муниципальный округ Щукино в Москве — 9292 голоса.

Голосование продлится до 19 сентября, в онлайн-форме оно проходит в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе. Всего используют сервис дистанционного голосования в столице 2 014 765 человек.