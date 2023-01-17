В Центробанке раскрыли новую схему по отмыванию денег с инвестмонетами

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Новую схему по отмыванию денег при помощи инвестиционных монет придумали в России, сообщает РБК со ссылкой на Центробанк. Как уточнил представитель регулятора, в схеме используют монеты из золота или серебра.

Этими монетами по закону можно расплатиться наравне с обычными по соответствующему номиналу, однако их реальная стоимость постоянно меняется и зависит от текущей цены на драгметалл, из которого она сделана. Считается, что самая популярная инвестмонета — золотой «Георгий Победоносец» номиналом 50 рублей.

Суть схемы в том, что компании-обнальщики несколько раз перепродают инвестмонеты между аффилированными посредниками. Далее подставные физлица на законных основаниях продают монеты банку, обналичивая денежные средства. Такие операции обычно проводятся в размере 10-25 миллионов рублей каждая.

Ранее заместитель председателя комиссии по цифровым финансовым технологиям Торгово-промышленной палаты РФ Тимур Аитов заявил, что банки поменяют свое отношение к хищениям денежных средств у клиентов после введения механизмов по поручению президента РФ Владимира Путина, которые будут обязывать банки компенсировать пострадавшим потери. По словам Аитова, вопросы о том, как улучшить механизмы, будут возникать по мере разработки законопроекта, из-за которого могут быть внесены изменения в законодательство.