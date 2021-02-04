В центре Гамалеи рассказали, когда в РФ снимут коронавирусные ограничения

https://static.news.ru/photo/0f45355c-6707-11eb-9abf-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Профессор центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, когда в России снимут ограничения, введённые из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Специалист отметил, что распространение COVID-19 снижается по всему миру.

Я думаю, мы получим значительное снижение эпидемии весной, к лету, но до нуля дело дойдёт нескоро, — предположил эксперт.

Вирусолог добавил, что многое также зависит и от вакцинации. Если население страны осознанно подойдёт к этому вопросу, то не исключено, что ограничения будут сняты к концу года.

Специалист также заметил, что даже с учётом прививания россиян коронавирус не сойдёт на нет окончательно. Скорее всего, инфекция останется, однако осенняя волна заболеваемости будет не такой сильной.

Этот вирус не относится к числу тех, которые можно элиминировать. Очень возможно, что мы с ним остаёмся навсегда, — заключил Альтштейн в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ранее NEWS.ru писал, что эпидемиологическая обстановка в столичном регионе демонстрирует постоянное улучшение. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он добавил, что время после новогодних праздников показало, что возвращения к прежним показателям заболеваемости коронавирусом не случилось. При этом он отметил, что преждевременно говорить о снятии ограничений для пожилых людей и об отмене запрета на проведение массовых мероприятий в Москве.