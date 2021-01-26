Горин сообщил, почему сейчас выгодно покупать тур на февральские праздники

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин рассказал NEWS.ru, как россиянам дешевле всего отдохнуть на предстоящие февральские и мартовские праздники. По словам эксперта, чтобы сэкономить, лучше выбирать путешествия через туркомпании — они могут предложить чартерные перелёты и специальные цены на бронирование номеров.
К тому же зимой и весной текущего года авиакомпании предлагают билеты с существенной скидкой.
Тарифы сейчас меньше на 20–40%, чем годом ранее. Сейчас также есть хорошая возможность бронировать гостиницы по низким ценам — особенно это касается путешествий по нашим городам, — рассказывает Горин.
В последнее время, отметил эксперт, наблюдается повышенный спрос на непродолжительные путешествия по России, особенной популярность пользуются маршруты «Золотого кольца» и «Серебряного ожерелья».
Опять же, сейчас очень популярны горнолыжные туры, и в этой ситуации мы отмечаем оживление спроса на 23 февраля и 8 марта. Популярны и Москва, и Санкт-Петербург, потому что уже работают музеи, рестораны, в театрах разрешена увеличенная загрузка, и всё это способствует и продаже коротких экскурсионных туров, — заключает Горин.
Ранее NEWS.ru писал, что цены на туры в Турцию выросли на этапе раннего бронирования на 15%. Рост произошёл по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.