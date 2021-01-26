Горин сообщил, почему сейчас выгодно покупать тур на февральские праздники

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Массовая вакцинация против коронавируса откроет возможность восстановить проведение форумов, выставок, конференций и других деловых мероприятий. Об этом заявили в фонде «Росконгресс».

Там заявили, что поддерживают идею о масштабной иммунизации, которая «даёт безграничные возможности для населения общими усилиями сформировать коллективный иммунитет». Необходимо укреплять деловую активность, налаживать взаимодействие бизнеса из разных стран и...