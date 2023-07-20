В «Атомфлоте» объяснили, почему российские ледоколы массово уходят в ремонт Специалист «Атомфлота» Дарбинян назвал лето лучшим временем для планового ремонта ледоколов

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Атомный ледокол «Ямал»

Период с июля по ноябрь является наиболее благоприятным для проведения плановых ремонтных работ на российских атомных ледоколах, сообщает EADaily со ссылкой на информацию Росатома. Как рассказал в беседе с изданием главный инженер «Атомфлота» Олег Дарбинян, сейчас Северный морской путь открыт для самостоятельного прохождения судов, поэтому на ремонт уходят пять из семи атомных ледоколов.

Так, 18 июля в Мурманске в плавдок встал атомный ледокол «Ямал», сообщает Росатом. Специалисты займутся ремонтом донно-бортовой арматуры, корпусных конструкций и сварных швов, проведут дефектацию корпуса и патрубков, проверят элементы винто-рулевого комплекса, а также почистят ледовые ящики.

«Ямал» станет не единственным ледоколом, который пройдет в этом году ремонт. Помимо него в период с июля по начало ноября плановый доковый ремонт будет производиться на ледоколах «Вайгач», «Таймыр», «50 лет Победы» и «Урал», — рассказал Дарбинян.

По его словам, ремонт предстоит еще два ледокола «Атомфлота» — «Арктика» и «Сибирь» — останутся в строю и будут продолжать обеспечивать проходку судам.

Как уточняет издание, навигация на Северном морском пути началась по графику, маршрут проходит уже шестой в этом году танкер с грузом «Ямал СПГ» для Азии. Также на подходе из балтийских портов — два нефтяных танкера, которые впервые доставят этим путем 240 тысяч тонн нефти в Китай.

Ранее заместитель руководителя дирекции Северного морского пути госкорпорации «Росатом» Максим Кулинко рассказал, что ведомство выделит 300 млн рублей на приобретение беспилотных летательных аппаратов. По его словам, дроны нужны для мониторинга ледовой обстановки.