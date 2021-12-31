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Новый год в Пулково: более 20 рейсов задержано в аэропорту

В аэропорту Пулково задержано более 20 рейсов
20:37, 31 декабря 2021
Новый год в Пулково: более 20 рейсов задержано в аэропорту Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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Сотни пассажиров не могут вылететь из питерского аэропорта Пулково из-за массовых задержек рейсов. В связи с неблагоприятными погодными условиями, вызванными ливневым снегом и низовой метелью, было задержано около 20 рейсов.

На вылет было задержано более 20 рейсов. Основные причины задержек на данный момент: неблагоприятные погодные условия — ливневый снег и низовая метель. Службы аэропорта делают всё возможное для поддержания в работоспособном состоянии взлётно-посадочных полос и перрона, идёт обработка самолётов противообледенительной жидкостью, — сообщает пресс-служба оператора аэропорта «Воздушные ворота Северной столицы».

Часть вылетов также задержана из-за позднего прибытия авиалайнеров в аэропорт.

Стало известно, что прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажиров из-за задержки самолётов компаний «Россия» и «Аэрофлот» в Пулково.

Ранее из-за непогоды аэропорты Москвы задержали и отменили более сотни рейсов. Больше всего пришлось на аэропорт Шереметьево. Причиной изменения расписаний в авиагаванях стал гололёд.

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