Новый год в Пулково: более 20 рейсов задержано в аэропорту

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Заместитель главы Совета безопасности России, бывший премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил граждан страны с Новым годом. Председатель «Единой России» пожелал россиянам крепкого здоровья, успехов и призвал верить в себя. Видео с поздравлением было опубликовано на его странице в соцсети Facebook.

В видеообращении Медведев сказал, что уходящий год был полон сложностей и потрясений «нам хватило с лихвой». Экс-президент отметил, что и «хорошего тоже было немало». По словам Медведева, россияне по-прежнему сильны...