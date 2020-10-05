Увольняемым из ВС по состоянию здоровья будут давать жильё вне очереди

https://static.news.ru/photo/53dd621a-06c3-11eb-b6d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подлежащие увольнению по состоянию здоровья военные будут получать жильё вне очереди. Соответствующие изменения в законодательство разработало Минобороны, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Об этом он рассказал на совещании по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах Сибирского федерального округа, проходящем в Новосибирске, передаёт РИА Новости.

Минобороны России подготовлены изменения в законодательство, предусматривающие внеочередное предоставление жилых помещений военнослужащим, подлежащим увольнению по состоянию здоровья, — сказал Патрушев.

Кроме того, будут повышены социальные гарантии инвалидам и ветеранам боевых действий, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий, а также приняты меры по соцзащите членов семей военнослужащих. Речь идёт в том числе об индексации выплат. Особое внимание государства обращено на поиск возможности оказания адресной помощи членам семей военнослужащих, погибших при исполнении своих обязанностей.

И ещё важно отметить, что президент России уделяет самое пристальное внимание решению социальных проблем военнослужащих. Так, в настоящее время согласно его указанию от 18 сентября этого года правительством России осуществляется выработка дополнительных мер по комплексному улучшению условий службы и быта военнослужащих, членов их семей, а также гражданского персонала, — добавил секретарь Совбеза.

Как писал NEWS.ru ранее, отправка новобранцев в войска в ходе начавшейся 1 октября осенней призывной кампании продлится три месяца. Во время весеннего призыва отправка проводилась только два месяца. Об этом сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский.