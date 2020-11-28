Уволены создатели новых буксировщиков водолазов для спецназа

Главный конструктор и главный инженер завода «Буревестник» лишились своих должностей. Они разработали опытные образцы подводных средств движения (ПСД).
Уточняется, что «Буревестник» покинули главный конструктор Пётр Трошин и главный инженер Константин Богдан — творческая группа завода. Они работали над ПСД «Спрут», «Фактор» и «Протон-СН»,
Ранее подводные средства движения, разрабатываемые на «Буревестнике», получили высокую оценку со стороны командования ВМФ РФ, предполагалось, что новые ПСД заменят устаревшие в парке Военно-морского флота.
В ноябре, в день получения уведомления об увольнении, Трошин направил письмо на имя председателя совета директоров предприятия, гендиректора ЦТСС Михаила Александрова, в котором изложил, что прошли совещания с представителями ВМФ и департаментом Минобороны по обеспечению гособоронзаказа, в результате которых заводу предложено освоить область малых буксировщиков и представить на госиспытания «Спрут» и «Протон-СН». Также готовится решение правительства о назначении завода единственным поставщиком «Протон-У» и транспортного контейнера КТМ-2М. Однако, написал Трошин, эти планы могут сорваться из-за генерального директора «Буревестника» Сергея Старостина.
Однако эти планы срываются из-за бездействия Старостина. С начала сентября 2020 года он полностью затормозил выполнение работ по малым буксировщикам, игнорирует требования ДОГОЗ о принятии решения стать единственным поставщиком изделий «Протон-У» и КТМ-2М, чем тормозит принятие решения правительства РФ, — говорится в письме.
Старостин, сообщает РБК, не ответил на вопрос о причинах увольнения творческой команды, но подчеркнул, что достижения по разработке и изготовлению моделей буксировщиков водолазов являются заслугой всего коллектива ОАО «Завод „Буревестник“», а не «отдельных личностей».
Как сообщал NEWS.ru, «Спрут» был создан в рекордно короткие сроки, ВМФ обратился к предприятиям-разработчикам с предложением сделать подводное средство движения для водолазов лёгкого типа в апреле 2020 года, опытный образец был получен в августе. За это время пройдены практически все необходимые испытания, как бассейные, так и натурные. «Спрут» превосходит по своим параметрам запросы флота, он способен разгоняться под водой до 4,5 узла (более 8 км/ч).