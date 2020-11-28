Уволены создатели новых буксировщиков водолазов для спецназа

https://static.news.ru/photo/633c5476-32d0-11eb-b5b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: ОАО Завод

Главный конструктор и главный инженер завода «Буревестник» лишились своих должностей. Они разработали опытные образцы подводных средств движения (ПСД).

Уточняется, что «Буревестник» покинули главный конструктор Пётр Трошин и главный инженер Константин Богдан — творческая группа завода. Они работали над ПСД «Спрут», «Фактор» и «Протон-СН», сообщает РБК со ссылкой на источники на предприятии. Кроме того, по некоторым данным, должности лишилась техруководитель службы главного инженера Елена Глгатян.

Ранее подводные средства движения, разрабатываемые на «Буревестнике», получили высокую оценку со стороны командования ВМФ РФ, предполагалось, что новые ПСД заменят устаревшие в парке Военно-морского флота.

В ноябре, в день получения уведомления об увольнении, Трошин направил письмо на имя председателя совета директоров предприятия, гендиректора ЦТСС Михаила Александрова, в котором изложил, что прошли совещания с представителями ВМФ и департаментом Минобороны по обеспечению гособоронзаказа, в результате которых заводу предложено освоить область малых буксировщиков и представить на госиспытания «Спрут» и «Протон-СН». Также готовится решение правительства о назначении завода единственным поставщиком «Протон-У» и транспортного контейнера КТМ-2М. Однако, написал Трошин, эти планы могут сорваться из-за генерального директора «Буревестника» Сергея Старостина.

Однако эти планы срываются из-за бездействия Старостина. С начала сентября 2020 года он полностью затормозил выполнение работ по малым буксировщикам, игнорирует требования ДОГОЗ о принятии решения стать единственным поставщиком изделий «Протон-У» и КТМ-2М, чем тормозит принятие решения правительства РФ, — говорится в письме.

Старостин, сообщает РБК, не ответил на вопрос о причинах увольнения творческой команды, но подчеркнул, что достижения по разработке и изготовлению моделей буксировщиков водолазов являются заслугой всего коллектива ОАО «Завод „Буревестник“», а не «отдельных личностей».

Как сообщал NEWS.ru, «Спрут» был создан в рекордно короткие сроки, ВМФ обратился к предприятиям-разработчикам с предложением сделать подводное средство движения для водолазов лёгкого типа в апреле 2020 года, опытный образец был получен в августе. За это время пройдены практически все необходимые испытания, как бассейные, так и натурные. «Спрут» превосходит по своим параметрам запросы флота, он способен разгоняться под водой до 4,5 узла (более 8 км/ч).