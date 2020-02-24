Употребление наркотиков при одобрении отца сломало Татьяну Плаксину, считает её мать — российская певица Людмила Успенская. Девушка сбежала в Лос-Анджелес вскоре после интервью, в котором отказалась от слов о побоях и психологическом давлении со стороны матери.
Успенская заявила, что Александр Плаксин, с которым теперь живёт дочь, подсадил девушку на наркотики. По словам певицы, мужчина употребляет марихуану более 30 лет. Она добавила, что никогда не покупала наркотики дочери.
То, что с ней происходит сейчас — последствия наркоты. И аварии. Я стараюсь не видеть этого, — цитирует Успенскую StarHit.
Певица призвала 30-летнюю дочь обратиться за медицинской помощью.
Как писал NEWS.ru, Плаксина утверждала, что Успенская душила её, запирала на ключ и отправляла на принудительное лечение. Во время совместного интервью с матерью девушка заявила, что продюсеры телеканала НТВ давили во время интервью, и публично отказалась от обвинений против матери.