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Екатеринбурженка Алёна Кулагина опровергла слухи о своей причастности к задержанию IT-специалиста Александра Литреева — создателя проекта «Красная кнопка» и базы данных «Русский слон» о силовиках, превышающих полномочия. Активиста арестовали 24 февраля — якобы после получения закладки с наркотиками.

Нас задержали вместе, вместе отправляли на анализы. Мне просто повезло, и меня пожалели и отпустили, потому что у меня ничего не нашли, — цитирует Кулагину радиостанция «Говорит Москва». Согласно публикации...