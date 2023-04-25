Украинские войска за сутки 27 раз обстреляли территорию ДНР ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 151 боеприпас

Фото: Министерство обороны Украины

За последние 24 часа украинская армия 27 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). При этом было выпущен 151 снаряд.

За истекшие сутки представительство сообщало о 27 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — NEWS.ru). На Донецком направлении противник совершил 23 обстрела из РСЗО, ракет MFOM AT2, артиллерии 155 и 152 миллиметра. На Ясиноватском — один обстрел из артиллерии 155 миллиметров. На Волновахском — три обстрела из артиллерии 155 миллиметров. Выпустив 151 единицу различных боеприпасов, — сообщили в представительстве.

Пять населенных пунктов Республики оказались под обстрелом: Ясиноватая, Донецк, Еленовка, Петровское и Владимировка. В результате были ранены двое мирных жителей, включая девочку-подростка в Петровском районе Донецка.

На предыдущие сутки было зарегистрировано 40 обстрелов со стороны украинских вооруженных сил.

Ранее украинские военные обстреляли село Новая Таволжанка Белгородской области. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, в результате атаки была повреждена линия электропередачи. Пострадавших нет.