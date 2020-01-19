https://static.news.ru/photo/1559099e-3abe-11ea-9832-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинское посольство в Лондоне потребовало от британской полиции исключить трезубец, изображённый на гербе страны, из списка экстремистских символов и публично извиниться перед Украиной.

Изображение татуировки с подписью «Украинский трезубец (националистический)» попало в разработанное контртеррористической полицией пособие.

Включение трезубца, конституционного символа герба Украины, в пособие по вопросам экстремизма для британских учителей и медицинского состава, подготовленного контртеррористической полицией, чрезвычайно возмутительно. Никакие объяснения не допустимы, — настаивает посольство Украины.

В британской полиции ТАСС ответили, что пособие создано для упрощения работы ведомства при выявлении потенциальных террористов. При этом, добавил старший национальный координатор Дин Хейдон, в документе оговорено, что в перечень включены символы многих не причастных к терроризму групп.

Ведомство не решило, нужно ли извиниться перед Украиной.

Как писал NEWS.ru, экс-президент Украины Пётр Порошенко назвал геральдический трезубец древним национальным символом, который «был в Севастополе за тысячу лет до российского флага».