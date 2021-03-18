УАЗ выпустит экономичный «Патриот»

https://static.news.ru/photo/1fd9498e-883c-11eb-ac4a-96000091f725_660.jpg Фото: MOD Russia / globallookpress

Отечественный автопроизводитель УАЗ анонсировал выпуск нового внедорожника Patriot CNG. Он получил сертификат в прошлом году, хотя испытали автомобиль ещё пять лет назад.

Модель будет работать как на бензине, так и на сжатом природном газе (метане). Скоро компания начнёт приём заказов, сообщила «Российская газета».

Внедорожник оснастили мотором ЗМЗ-409051 (ЗМЗ-Про) на 2,7 литра. Двигатель мощностью 128 лошадиных сил, крутящий момент снизили с 235 до 196 Нм. Газобаллонное оборудование будет устанавливаться уже на заводе.

Также будут установлены другие форсунки и блок управления.

Во время тестирования специалисты УАЗ пришли к выводу, что модель оказалась на 24% экономичнее стандартной. Машине понадобится не меньше топлива, а просто другое, что и снизит затраты. На сегодняшний день метан стоит около 20 рублей за кубометр.

Пробег Patriot CNG при полной заправке трёх баллонов (165 литров) составил 250 километров.

Ранее NEWS.ru писал, что болгарский портал «Факты» опубликовал статью о российских автомобилях УАЗ, в которой рассказал о моделях «Хантер» и «Буханка». Там же гендиректор УАЗ пояснил, что автомобили выпускаются, поскольку на них есть спрос, вызванный «географическими особенностями региона и невысокой покупательской способностью».

Также ранее стало известно, что Министерство обороны Украины хочет заменить устаревшие советские автомобили УАЗ, которые до сих пор массово служат вооружённым силам страны, однако пока альтернативы просто нет.

Положительные отзывы получил новый УАЗ «Патриот» в США. Там его будут продавать под брендом Bremach Taos. Стоимость американской версии внедорожника составила 26 тысяч долларов (1,9 миллиона рублей).