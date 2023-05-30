«Тварь и дура»: Прилепин об убийцах Дугиной и Татарского Прилепин: убившая Дугину Вовк — тварь, а убийца Татарского Трепова — просто дура

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дарья Трепова в Басманном суде

Гражданка Украины Наталья Вовк, подозреваемая в убийстве журналистки Дарьи Дугиной, — тварь, а обвиняемая в убийстве военкора Владлена Татарского Дарья Трепова — просто дура, так писатель Захар Прилепин ответил на вопрос NEWS.ru, что, на его взгляд, движет убийцами медиаперсон РФ, поддерживающих проведение спецоперации на Украине. Публицист подчеркнул, что также необходимо установить организаторов покушения на него и узнать, кто завербовал «того мальчика», который убил телохранителя Александра Шубина в ходе покушения.

Вовк — профессиональная заукраинская тварь. Трепова просто дура. Этот, убивший моего друга, мальчик — надо понимать, как и когда он завербован, чем его держат, где те, что доставили его сюда, — сказал Прилепин.

Подробнее читайте вечером 30 мая в интервью Захара Прилепина NEWS.ru.

Дочь российского философа, политолога и общественного деятеля Александра Дугина Дарья погибла при взрыве автомобиля в августе 2022 года. Взрыв произошел в Одинцовском городском округе в районе поселка Большие Вяземы, когда она ехала на своем автомобиле Toyota Land Cruiser. Машину моментально охватило пламя, она вылетела с трассы и врезалась в придорожную постройку.

В кафе Санкт-Петербурга 2 апреля произошел теракт, при котором погиб военкор Владлен Татарский. В этот день в заведении проходил творческий вечер военкора. Девушка по имени Дарья Трепова передала Татарскому статуэтку, в которой находилась взрывчатка. Вскоре прогремел взрыв. Корреспондент погиб, еще 40 человек пострадали.